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02:39 03.02.2019

В Одессе задержали подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов

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В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали трех человек, подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники группы из числа местных жителей реализовывали средства поражения клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов. Заказчиков они подыскивали через Интернет", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБ Украины задокументировали факты реализации злоумышленниками пистолета Макарова с патронами и ручную осколочную гранату с запалом.

"Во время санкционированных следственных действий в помещениях фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переработки оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом шестьсот граммов", - отмечают правоохранители.

Также у одного из злоумышленников также изъято военный билет, выданный так называемым "Министерством обороны ДНР". В настоящее время проводится проверка его причастности к преступлениям, совершенных в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

В настоящее время задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

Теги: #задержание #торговцы #оружие #украина #одесса
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Интерфакс-Украина
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