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01:50 03.02.2019

ВМС США пополнила ударная атомная подлодка класса "Вирджиния" с ракетами среднего радиуса действия

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Ударная атомная подводная лодка "Южная Дакота" (USS South Dakota (SSN 790), оснащенная 12-ю крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, в субботу в ходе церемонии в городе Гротон (штат Коннектикут) была официально принята в боевой состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Гротон является центром производства подводных лодок компании Electric Boat Corporation, подразделения корпорации General Dynamics.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Южная Дакота" является 17-й подводной лодкой класса "Вирджиния" и 7-й из 8-ми подлодок этого типа в модификации Block III. Ее отличием является то, что субмарины этой серии имеют не двенадцать (как подлодки предыдущих модификаций Block I и Block II), а всего две ракетные шахты диаметром около 2,2 м с пусковыми установками барабанного типа, в каждой из которых размещено шесть крылатых ракет BGM-109 "Томагавк". Кроме того, подлодка имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса, а также малошумную двигательную установку.

В конструкции данной подлодки реализовано множество новейших технологий и инноваций, повышающих огневую мощь, маневренность и скрытность. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Стоимость постройки каждой АПЛ класса "Вирджиния" оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности планируется построить 48 субмарин класса "Вирджиния", 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подлодки типа "Лос-Анджелес" и усовершенствованный "Лос-Анджелес" постройки 1970-1990-х годов.

Теги: #сша #вмс #подлодка
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