События

01:15 03.02.2019

Во Львове задержан мужчина за ложные сообщения о минировании отеля

1 мин читать

Правоохранители задержали злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о взрыве в отеле недалеко от Львова, сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

"2 февраля в 19.10 на оперативную линию 102 позвонил мужчина, представился и сообщил, что он "русский террорист, имеет бомбу и взорвет отель", расположенный недалеко от Львова в Пустомытовском районе", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Правоохранители обследовали отель и прилегающую территорию, однако взрывоопасных предметов не обнаружили. Были эвакуированы гости и работники заведения.

Правоохранители установили личность злоумышленника, который предоставил сообщение - им оказался пребывавший в состоянии алкогольного опьянения 37-летний житель Одессы, который проживал в гостинице.

Правоохранители задержали его в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.

Теги: #псевдоминер #украина #задержание #львовская_область
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Закарпатской области заболеваемость гриппом превысила эпидпорог

Пожар возле метро "Лесная" в Киеве локализовали

В Калуше в ДТП погиб один человек, еще один пострадал

Существует угроза распространения пожара на складах возле станции метро "Лесная"

В Полтаве глыба льда травмировала девочку

В Донецкой области к 9,5 годам тюрьмы осужден боевик НВФ

Военнопленного моряка Эйдера в СИЗО Москвы могли заразить гепатитом B

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

На Волыни на льдине нашли тело ребенка

Полиция и СБУ перекрыли канал контрабанды кокаина и экстази из Нидерландов

ПОСЛЕДНЕЕ

Начальник сектора исправительного центра в Харькове требовал $6 тыс. за содействие в УДО – ГБР

Боевики обстреляли в Чермалыке автобус ритуальной службы по дороге на кладбище

"Желтые жилеты" проводят очередные акции протеста во французских городах

Площадь пожара на складах возле станции метро "Лесная" в Киеве превысила 10 тыс. кв.м - ГСЧС

Площадь пожара склада возле станции метро "Лесная" в Киеве достигла почти 8 тыс. кв.м - ГСЧС

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения

Аваков заявил о 9 уголовных делах в связи с нарушениями в преддверии выборов президента

Суд принял решение о выплате 300 тыс. грн сыну погибшей в результате взрывов на арсенале в Балаклее – адвокат

Организатору нападения на офицера уголовного розыска в Харькове объявят о подозрении в ближайшее время – Аброськин

Площадь пожара склада возле станции метро "Лесная" увеличилась до 7 тыс м кв - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА