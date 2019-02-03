Во Львове задержан мужчина за ложные сообщения о минировании отеля

Правоохранители задержали злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о взрыве в отеле недалеко от Львова, сообщила пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

"2 февраля в 19.10 на оперативную линию 102 позвонил мужчина, представился и сообщил, что он "русский террорист, имеет бомбу и взорвет отель", расположенный недалеко от Львова в Пустомытовском районе", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Правоохранители обследовали отель и прилегающую территорию, однако взрывоопасных предметов не обнаружили. Были эвакуированы гости и работники заведения.

Правоохранители установили личность злоумышленника, который предоставил сообщение - им оказался пребывавший в состоянии алкогольного опьянения 37-летний житель Одессы, который проживал в гостинице.

Правоохранители задержали его в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения.

Решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.