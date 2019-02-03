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00:55 03.02.2019

В Закарпатской области заболеваемость гриппом превысила эпидпорог

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В Закарпатской области заболеваемость гриппом превысила эпидпорог

В Закарпатской области заболеваемость гриппом превысила эпидпорог на 21%, говорится на сайте председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Отмечается, что показатель заболеваемости составляет 657 на 100 тыс. населения.

"В течение недели (по состоянию на пятницу, 1 февраля) в медицинские учреждения Закарпатья с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) обратилось 8 тыс. 281 человек, что на 52% больше, чем за предыдущие семь дней", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 65% из всех заболевших - это дети до 17 лет, из них количество детей от 5 до 14 лет достигла 73%. География наибольшего распространения болезни среди детей - Свалявщина, Раховщина, Мукачевский и Мукачево.

Эпидемические пороги превышены в Воловецком районе в 6 раз, в Межгорском - в 2 раза, в Ужгородском - на 42%, в Виноградовском - на 56%, в Великоберезнянском - на 19%.

Продлен карантин еще на неделю в школах Ужгорода, Ужгородского района, некоторых учебных заведениях Воловецкого района, а также школах Виноградовского, Межгорского, Иршавского, Великоберезнянского, Береговского и Раховского районов. Продлены каникулы до 8 февраля в школах Тячевского района.

Теги: #эпидемия #украина #грипп #закарпатская_область
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Интерфакс-Украина
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