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20:29 02.02.2019

В Калуше в ДТП погиб один человек, еще один пострадал

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В Калуше в ДТП погиб один человек, еще один пострадал

В г.Калуш (Ивано-Франковская обл.) в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Н-10 сообщением Стрий-Мамалига погиб один человек, еще один пострадал, сообщила пресс-служба Национальной полиции области в Facebook.

Как отмечается, ДТП произошло в 12.30 днем в субботу.

Правоохранители установили, что 30-летний водитель автомобиля "Нисан" не справился с управлением, въехал в электронное сопротивление и столкнулся с автомобилем "Фольсваген" под управлением 50-летнего водителя.

В результате происшествия оба водителя с полученными травмами доставлены в Калушскую больницу, но через несколько часов водитель "Нисана" умер.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

 

Теги: #дтп_жертвы #украина #калуш #ивано_франковск
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Интерфакс-Украина
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