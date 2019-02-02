В Полтаве глыба льда травмировала девочку

В Полтаве ледяная глыба упала на голову малолетней девочке, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"В Полтаве 2 февраля, около 13 часов, возле остановки общественного транспорта "Октябрьская" по улице Соборности, с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку. Сейчас ребенку оказывают помощь врачи", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование.