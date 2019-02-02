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17:57 02.02.2019

Начальник сектора исправительного центра в Харькове требовал $6 тыс. за содействие в УДО – ГБР

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Начальник сектора исправительного центра в Харькове требовал $6 тыс. за содействие в УДО – ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве задержали начальника сектора Хролевского исправительного центра (№140, Харьков, поселок Хролы) за вымогательство $6 тыс.

"Начальника сектора исправительного центра задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в размере 3000 долларов. Оперативное сопровождение осуществляло Управление защиты экономики в Харьковской области Департамента защиты экономики Нацполиции", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины. Следователи ГБР в Полтаве намерены ходатайствовать об отстранении начальника сектора от занимаемой должности на время проведения досудебного расследования.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Хролевский исправительный центр является учреждением минимального уровня безопасности для мужчин, впервые осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

Теги: #гбр #удо #харьков
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