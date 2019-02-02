Боевики обстреляли в Чермалыке автобус ритуальной службы по дороге на кладбище

Незаконные вооруженные формирования в субботу днем осуществили обстрел автобуса ритуальной службы, который следовал на кладбище в поселке Чермалык (Донецкая обл.), сообщает украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК).

"Сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (на северо-восток от Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице операции объединенных сил в Фейсбуке в субботу.

На правой стороне автобуса зафиксированы несколько сквозных пулевых пробоин. "Лишь чудом пули не задели пассажиров", - подчеркивается в сообщении.

После прибытия на кладбище водителю удалось вывести автобус из-под обстрела и вернуться в безопасное место. Затем НВФ еще какое-то время обстреливали кладбище.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации с обстрелами населенных пунктов, что ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Боевики продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права", - указано в сообщении.