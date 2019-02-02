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17:08 02.02.2019

"Желтые жилеты" проводят очередные акции протеста во французских городах

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"Желтые жилеты" проводят очередные акции протеста во французских городах

Во Франции участники движения "желтые жилеты" проводят в субботу уже ставшие традиционные еженедельные акции протеста против правительства, сообщают парижские СМИ.

В столице Франции тысячи человек проводят марш, в ходе которого призывают запретить полиции применять наиболее травмоопасные средства для разгона демонстрантов.

Акции "желтых жилетов" проходят также в Марселе, Валансе, Бордо, Тулузе. Судя по фотографиям, в них участвуют тысячи человек, однако официальных данных по численности демонстрантов пока не поступало.

Теги: #протест #франция #желтые_жилеты
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Интерфакс-Украина
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