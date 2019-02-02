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16:54 02.02.2019

Площадь пожара на складах возле станции метро "Лесная" в Киеве превысила 10 тыс. кв.м - ГСЧС

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Площадь пожара на складах возле станции метро "Лесная" в Киеве превысила 10 тыс. кв.м - ГСЧС

Площадь пожара в складском помещении возле станции метро "Лесная" в Киеве составляет 10,5 тыс. кв.м, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

"По состоянию на 16.30 площадь пожара составляет 10 тыс. 500 кв.м. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук.

К тушению пожара привлечены 123 человека личного состава и 31 единица техники ГСЧС.

Пожар возник около полудня субботы в складском помещении ООО "Адонис Проект" (200х150 м) по хранению электроинструмента, пластика и картона.

Сложность ликвидации пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Теги: #киев #гсчс #пожар
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