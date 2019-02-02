Площадь пожара склада возле станции метро "Лесная" в Киеве достигла почти 8 тыс. кв.м - ГСЧС

Площадь пожара в складском помещении возле станции метро "Лесная" в Киеве увеличилась почти до 8 тыс. кв. м, сообщает Главное управление Госслужбы по ЧС в Киеве.

"В настоящее время площадь пожара составляет около 8000 кв.м", - говорится в сообщении на странице ГУ ГСЧС в соцсети Фейсбук (по состоянию на 16.00).

Сложность ликвидации пожара заключается в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Координацию тушения пожара осуществляет начальник Главного управления ГСЧС в Киеве Андрей Ватолин. На месте происшествия работает 29 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 115 человек личного состава подразделений столичного управления ГСЧС.

Ранее в ГСЧС сообщали, что предварительно жертв и пострадавших нет. Вокруг здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ, состояние воздуха в пределах нормы.

Пожар возник около полудня субботы в складском помещении ООО "Адонис Проект" (200х150 м) по хранению электроинструмента, пластика и картона.