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15:35 02.02.2019

Аваков заявил о 9 уголовных делах в связи с нарушениями в преддверии выборов президента

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Аваков заявил о 9 уголовных делах в связи с нарушениями в преддверии выборов президента

Правоохранительные органы расследуют 9 уголовных производств в связи с нарушениями в ходе предвыборной президентской кампании, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У нас уже 9 уголовных дел, а не административных нарушений, в том числе касающиеся публикации рекламы не из избирательного фонда, в том числе, где речь идёт о нападениях на кандидатов и наблюдателей", - сказал он журналистам в субботу в Киеве после съезда партии "Народный фронт".

Теги: #уголовное_дело #аваков #выборы
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