События

15:13 02.02.2019

Суд принял решение о выплате 300 тыс. грн сыну погибшей в результате взрывов на арсенале в Балаклее – адвокат

2 мин читать
Суд принял решение о выплате 300 тыс. грн сыну погибшей в результате взрывов на арсенале в Балаклее – адвокат

Суд принял решение о выплате 300 тыс. грн сыну погибшей в результате взрывов на арсенале в Балаклее – адвокат

Харьков. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Киевский райсуд Харькова частично удовлетворил иск о возмещении морального ущерба Александру Полтавцу - сыну Елены Полтавец, погибшей в результате взрывов на территории 65 арсенала в Балаклее (Харьковская обл.).

"Суд решил, что воинская часть 1352 должна выплатить ему (А.Полтавцу - ИФ) в счет морального ущерба, причиненного смертью матери, 300 тыс. грн", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат, представитель А.Полтавца Роман Лихачев.

Он отметил, что истец требовал 1 млн грн (800 тыс. грн - с Министерства обороны и в/ч 1352, а также 200 тыс. грн - с УСБУ в Харьковской области) и на решение Киевского райсуда будет подана апелляция.

"Однозначно будем обжаловать. Я считаю, что даже миллион меньше, чем жизнь человека, а 300 тысяч - это вообще цинизм", - сказал Р.Лихачев.

23 марта 2017 года в результате взрывов боеприпасов на 65 арсенале Е.Полтавец получила осколочное ранение головы и была госпитализирована в тяжелом состоянии в Балаклейскую ЦРБ. 25 апреля 2017 года женщина умерла в стационаре Балаклейской ЦРБ в результате отека головного мозга.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта 2017 года начались взрывы на территории 65 арсенала, неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе было повреждено 228 домов, 2 – разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

По факту пожара было начато уголовное производство по ст.113 (диверсия) и ч.1 ст.115 (убийство) УК Украины, которое расследует УСБУ в Харьковской области. Кроме того, было открыто производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения), которое расследует полиция.

Теги: #адвокат #взрыв #суд
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд избрал облившему Вилкула зеленкой представителю "Нацкорпуса" меру пресечения

В Донецкой области к 9,5 годам тюрьмы осужден боевик НВФ

Прокуроры готовы выезжать в Чернигов на судебные заседания по делу Савченко-Рубана - Луценко

Военный суд в Ростове-на-Дону вызывал "скорую" украинцу Грибу во время заседания

Суд арестовал на два месяца без права залога мужчину, расстрелявшего супружескую пару в Николаеве

Киевлянин, грабивший кредитные учреждения в масках "Человека-паука" и "Бэтмена", получил 7 лет заключения

Рассмотрение апелляции по делу Кернеса перенесено на 15 февраля

Суд отказал прокуратуре ограничить Вышинскому и его адвокатам сроки ознакомления с материалами дела

У военнопленного украинского моряка Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы руки – адвокат

Прокуратура просит передать дело Савченко и Рубана из Славянска в Чернигов

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков заявил о 9 уголовных делах в связи с нарушениями в преддверии выборов президента

Организатору нападения на офицера уголовного розыска в Харькове объявят о подозрении в ближайшее время – Аброськин

Площадь пожара склада возле станции метро "Лесная" увеличилась до 7 тыс м кв - ГСЧС

ДТП в Чугуеве – есть жертвы

В Киеве масштабный пожар в складском помещении, с огнем борются почти сто человек и более 20 единиц техники

Киберполиция заблокировала работу более 50 пиратских сайтов, созданных киевлянином

Тбилиси установили "Монумент счастья", вынашивают идею создания "Академии счастья"

Полиция начинает второй этап отработки Харьковской области

Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал позднюю весну

В Украине удерживается теплая погода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА