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15:07 02.02.2019

Площадь пожара склада возле станции метро "Лесная" увеличилась до 7 тыс м кв - ГСЧС

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Площадь пожара склада возле станции метро "Лесная" увеличилась до 7 тыс м кв - ГСЧС

Площадь пожара в складском помещении возле станции метро "Лесная" в Киеве увеличилась до 7 тыс м кв, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС на своей странице в соцсети Фейсбук

"Предварительно жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Вокруг здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы, сообщили в ГСЧС.

В ликвидации пожара привлечены 105 человек личного состава и 27 единиц техники ГСЧС.

Пожар возник около полудня в складском помещении ООО "Адонис Проект" (размером 200х150 м) по хранению электроинструмента, пластика и картона.

Теги: #гсчс #пожар
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