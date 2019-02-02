В Киеве масштабный пожар в складском помещении, с огнем борются почти сто человек и более 20 единиц техники

Пожар на площади 700 м кв возник в 11.52 в Деснянском районе Киева по улице Красноткацкая, 69 в складском помещении (хранение электроинструмента, пластика и картона), сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 14.00 площадь пожара складского помещения (размер 200х150 м) составила 5 тыс м кв. К ликвидации пожара привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники ГСЧС", - отмечается в сообщении.

Склад находится в полтора километрах от станции метро "Лесная".