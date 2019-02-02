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12:35 02.02.2019

Полиция начинает второй этап отработки Харьковской области

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Полиция начинает второй этап отработки Харьковской области

За 10 дней профилактической отработки Харьковской области сотрудники Национальной полиции раскрыли почти 800 преступлений, в том числе убийства, разбои, грабежи, кражи всех видов и др.

"Мероприятия (по отработке - ИФ) ... были направлены на стабилизацию криминогенной ситуации в Харькове и области. К их проведению были привлечены 2,5 тысячи работников всех подразделений харьковской полиции и приданных сил - территориальных и межрегиональных подразделений Национальной полиции и МВД Украины. В городе и области в круглосуточном режиме работали 33 полицейских поста, 46 мобильных групп патрульной полиции и 55 пеших патрулей, 69 следственно-оперативных групп", - информирует департамент коммуникаций Нацполиции Украины.

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что принято решение продолжить профилактическую отработку Харьковской области. Он отметил динамику в выявлении и раскрытии преступлений, которую показали управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, управление противодействия наркопреступности и управление стратегических расследований.

Вместе с тем В.Аброськин раскритиковал работу ряда территориальных подразделений и предупредил руководителей Богодуховского, Валковского и Купянского отделов полиции о личной ответственности за результаты работы их подразделений при проведении профилактических мероприятий.

Теги: #полиция #харьковская_область
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