События

12:03 02.02.2019

Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал позднюю весну

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Харьковский сурок Тимка ІІІ предсказал позднюю весну

Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу.

"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", - истолковала предсказания сурка сотрудница университета Надежда Токарская.

В 2019 году Тимка IIІ сменил на посту предсказателя своего отца - Тимку II.

Как известно, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду 7 раз, после чего удалился на заслуженный отдых. В 2017 году, кроме прихода весны через 6 недель, он предсказал также, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.

Теги: #сурок #погода #тимка #предсказание #прогноз
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