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10:32 02.02.2019

Франция возглавила топ стран по расходам иностранных туристов в 2018 году

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Франция возглавила топ стран по расходам иностранных туристов в 2018 году

Франция стала страной, где в 2018 году иностранные туристы потратили больше всего денег на покупки по системе tax free, показало исследование компании Global Blue.

"Туристы во Франции в среднем тратили по 2148 евро за поездку, в то время как в среднем по Европе расходы составляли 1633 евро. Причем траты туристов во Франции росли в течение всего года, несмотря на массовое нарушение работы магазинов из-за недавних негативных событий в стране", - отмечается в докладе.

Лидерство Франции также объясняется тем, что она по-прежнему сохраняет свой статус мировой столицы моды. Количество покупок на сумму от 5 тыс. евро в 2018 году выросло во всех категориях. Так, сумки и изделия из кожи покупали на 12% чаще, часы и ювелирные изделия - на 5%, одежду - на 3%.

"Кроме того, Франция стала единственной европейской страной, где выросли траты американских, китайских и туристов из стран Персидского залива, чей платежный потенциал очень высок", - уточнили в Global Blue.

Благодаря этим факторам, как считает компания, Франция сможет сохранить свои позиции в ближайшие годы.

Теги: #туризм #франция
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