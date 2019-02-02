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10:11 02.02.2019

Фриз заявила о дефиците военных психологов, выступает за создание базы психологических профилей военнослужащих

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Фриз заявила о дефиците военных психологов, выступает за создание базы психологических профилей военнослужащих

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила о необходимости разработки государственной программы по ведению «психологических профилей" украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко – Солидарность".

"Я могу говорить о необходимости создания межведомственной группы с участием Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства ветеранов, которая занялась бы разработкой комплексной государственной программы, предусматривающей, во-первых, психологический профиль военнослужащего, который начинает вести по каждому военнослужащему, поступившему на службу", - сказала И.Фриз.

По мнению министра по делам ветеранов, такой профиль может заполняться каждые шесть месяцев после соответствующего психологического тестирования или беседы с психологом.

"Когда у военнослужащего заканчивается контракт или когда он увольняется, его данные передаются в Министерство ветеранов. Если он участник боевых действий, то мы имеем четкую картину его психологического состояния, и мы видим: где, каким образом или почему он имел определенные сдвиги в психологическом, эмоциональном состоянии, и какие программы по реабилитации ему необходимо предлагать ", - пояснила И.Фриз.

Она добавила, что в настоящее время в украинской армии не хватает военных психологов - в среднем один специалист на 300 военнослужащих.

Теги: #военные #фриз #психологи
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Интерфакс-Украина
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