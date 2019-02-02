Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"1 февраля российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы украинских позиций велись: из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 1 февраля, двух боевиков уничтожено, двое получили ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе.