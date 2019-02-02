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05:26 02.02.2019

Полиция и СБУ перекрыли канал контрабанды кокаина и экстази из Нидерландов

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Полиция и СБУ перекрыли канал контрабанды кокаина и экстази из Нидерландов

Сотрудники Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в Харьковской области провели спецоперацию по ликвидации контрабандного наркоканала из Нидерландов в Украину.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, правоохранители задержали 40-летнего жителя области, который организовал поставку по почте из Нидерландов наркотиков и психотропов в особо крупных размерах, а затем реализовывал их в нескольких регионах Украины.

"С целью установления полного маршрута контрабанды экстази и кокаина правоохранители провели оперативную комбинацию и задержали злоумышленника во время получения бандероли. Правоохранители изъяли из незаконного оборота 6 тыс. таблеток с психотропом МДМА (экстази) и 150 г кокаина. Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет более 2,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное производство за контрабанду наркотиков и психотропных средств (ч.2 ст.305 Уголовного кодекса Украины) и сбыт наркосредств (ч 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #нидерланды #сбу #украина #харьков
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