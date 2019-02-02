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04:37 02.02.2019

В ООС разоблачили контрафакт на боле 28 млн грн

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В ООС разоблачили контрафакт на боле 28 млн грн

Правоохранители Объединенных сил обнаружили контрафактную продукцию на сумму более 28 млн грн, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

"В течение ноября 2018 - январь 2019 (…) разоблачена преступная схема противоправного изготовления и последующей реализации на территории разных областей Украины, а также перемещение при содействии в настоящее время не установленных лиц через линию разграничения фальсифицированных алкогольных изделий", – сказано в сообщении на странице штаба в пятницу.

В информации отмечается, что в ходе проведения санкционированных обысков складских помещений в г.Бахмут и г.Краматорск Донецкой области, обнаружены и изъяты принадлежности (линия) по разливу и упаковке фальсифицированных алкогольных изделий, 1347 тетрапаков емкостью по 10 л каждый (13470 л) готовой продукции - фальсифицированного алкоголя, более 20,5 тонн этилового спирта, свыше 20 тыс. марок акцизного налога Украины и другие принадлежности по изготовлению и упаковке фальсифицированного алкоголя.

Общая сумма изъятого оборудования и товарно-материальных ценностей составляет около $1 млн.

"В настоящее время проводятся следственные (оперативные) мероприятия с целью установления всех причастных лиц, в т.ч. военнослужащих ВСУ и правоохранительных органов, которые имеют отношение к вышеуказанной преступной схемы и осуществляли ее "крышевание", - отмечают в ООС.

После этого лицам сообщат о подозрении и выберут меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #оос #украина #контрафакт
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