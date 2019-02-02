Подозреваемые в истязании и убийстве 3-летней дочери родители предстанут перед судом, им грозит пожизненное

Прокуратура направила в Купянский районный суд Харьковской области обвинительный акт в отношении родителей, которые подозреваются в истязании и убийстве 3-летней дочери.

"30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127, ч.2 ст.121, п.2,9,12 ч.2 ст.115 УК Украины)... За совершенные преступления им грозит пожизненное лишение свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемые пытались представить смерть девочки как несчастный случай. Ребенок умер в конце сентября прошлого года в пос.Ковшаровка. Родители вызвали врачей только через несколько часов после ее смерти, мать говорила, что дочка подавилась яблоком.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием с последующим отеком головного мозга. Кроме того, на теле и лице умершей девочки были обнаружены многочисленные ссадины и кровоподтеки, свидетельствовавшие о систематическом издевательстве над ребенком.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.