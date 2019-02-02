Порошенко наградил 88 военных, защищающих суверенитет Украины на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко своим указом за личное мужество и самоотверженные действия во время выполнения задач в операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях наградил 88 военнослужащих, из них 21 посмертно.

"Президент Петр Порошенко подписал Указ о награждении государственными наградами 88 военных. Среди награжденных 67 военнослужащих, получивших ранения, посмертно награжден 21 военнослужащий", – говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте главы Украинского государства.

В указе №26/2019 отмечены все военнослужащие награжденные орденом Богдана Хмельницкого III степени (2), орденами "За мужество" II и III степени (1 и 39), орденом Даниила Галицкого (2), медалями "За военную службу Украине" (3) и "Защитнику Отечества" (41).