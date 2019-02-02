Суд поместил под домашний арест чиновницу Харьковского горсовета, подозреваемую в получении взятки за содействие в усыновлении

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения начальнице одной из районных служб по делам детей департамента труда и соцполитики горсовета, подозреваемой в получении 84 тыс. грн за содействие в усыновлении.

"Прокуратура просила меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом чуть больше 1 млн. грн. Защита выступала за круглосуточный домашний арест, а в случае определения залога установить его в сумме чуть больше 150 тыс. грн. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, начальница одной из районных служб по делам детей департамента труда и соцполитики горсовета была задержана на рабочем месте при получении 84 тыс. грн. По данным следствия, чиновница требовала у харьковчанки $3 тыс. за содействие в усыновлении ребенка, но согласилась получить взятку в гривневом эквиваленте. Взамен чиновница обещала женщине подобрать здорового младенца и предоставить положительное заключение по дальнейшему усыновлению.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) УК Украины.