В Киеве на Окружной дороге столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

В Киеве на Окружной дороге столкнулись маршрутка и грузовик, сообщил телеканал "112 Украина".

"По предварительным данным, пострадали около 5 человек. ДТП произошло на освещенном участке дороги. На момент ДТП в автобусе находилось около 10 пассажиров", – сказано в сообщении на сайте канала в ночь на субботу.

Предварительно известно, что маршрутка двигалась по проспекту Победы и на ходу врезалась в припаркованный грузовик.

Разбита правая часть маршрутки, спасатели с помощью спецтехники доставали пассажира с переднего сиденья. Пассажира доставили в больницу с травмами ног и головы.

По свидетельствам пассажиров, водитель был уставший. Сейчас водители маршрутки и грузовика дают объяснения полиции.