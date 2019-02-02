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00:01 02.02.2019

В Киеве на Окружной дороге столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

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В Киеве на Окружной дороге столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие

В Киеве на Окружной дороге столкнулись маршрутка и грузовик, сообщил телеканал "112 Украина".

"По предварительным данным, пострадали около 5 человек. ДТП произошло на освещенном участке дороги. На момент ДТП в автобусе находилось около 10 пассажиров", – сказано в сообщении на сайте канала в ночь на субботу.

Предварительно известно, что маршрутка двигалась по проспекту Победы и на ходу врезалась в припаркованный грузовик.

Разбита правая часть маршрутки, спасатели с помощью спецтехники доставали пассажира с переднего сиденья. Пассажира доставили в больницу с травмами ног и головы.

По свидетельствам пассажиров, водитель был уставший. Сейчас водители маршрутки и грузовика дают объяснения полиции.

Теги: #киев #пострадавшие #дтп #украина
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