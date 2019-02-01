Если Россия не освободит военнопленных украинских моряков, Вашингтон остановит переговорный процесс с Москвой – Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, сообщило посольство Украины в США.

"Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы", – цитирует в пятницу вечером на своей странице в Фейсбук посольство заявление К.Волкера на международной медиа-площадке во время телефонного брифинга в Брюсселе.

Спецпредставитель США подчеркнул, что в Вашингтоне владеют полной информацией относительно ситуации в районе Керченского пролива.

"Нам известно и с изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России", – заявил он.

Кроме того, по утверждению самого К.Волкера рассматривается возможность усиления санкций против России за действия в Керченском проливе.

"Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом", – подчеркнул он.

Как сообщалось, ЕС и США рассматривают дополнительные ограничительные меры на случай, если Россия не освободит украинских моряков, арестованных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

"И США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры им следует принять, если Россия не вернет моряков и будет и дальше притязать на контроль над Керченским проливом", - сказал К.Волкер в Брюсселе в четверг.

По его словам, как в ЕС, так и в США рассматривают возможность санкций из-за затруднения российской стороной прохода судов к украинскими портам в Азовском море.

Среди рассматриваемых ограничительных мер, отметил К.Волкер, могут быть санкции, как против судов, так и против российских портов в Азовском море. При этом окончательного решения по санкциям пока не принято.

Он также сказал, что США планируют пересматривать санкции в отношении России из-за Крыма в феврале. ЕС, по его словам, также рассматривает возможные дополнительные ограничительные меры, однако ничего не решено. Ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС, на которой могут обсуждаться санкции, состоится в феврале, отметил К.Волкер.