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22:26 01.02.2019

Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы

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Золотые слитки не покидали хранилища Центробанка Венесуэлы

Власти Венесуэлы отложили планы по вывозу из Венесуэлы 20 тонн золота, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник агентства рассказал, что золотые слитки уже взвесили и приготовили к отправке, однако они не покинули хранилище Центрального банка в Каракасе. Источник агентства рассказал, что он не знает, куда планировалось отправить золото.

Агентство оценило стоимость слитков в $850 млн и отмечает, что "это важный источник благосостояния в стране, которая под руководством Мадуро пришла к крайней бедности". Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу обвинил Н.Мадуро в том, что он крадет ресурсы у венесуэльцев, чтобы "заплатить за российское вмешательство".

"Мадуро не только просит иностранной военной поддержки, чтобы сохранить остатки неудавшейся диктатуры, но и, как рассказывают СМИ, вывозит полный самолет венесуэльских активов. Он крадет ресурсы у народа, чтобы заплатить за российское вмешательство?", - написал Дж.Болтон, комментируя сообщение СМИ о том, что Венесуэла планирует продать золото из запасов своего Центробанка ОАЭ.

Ранее представители парламента Венесуэлы заявляли, что в их страну был направлен пустой самолет из России, который якобы должен был вывести часть золотовалютного фонда страны.

Теги: #золото #венесуэла #планы #вывоз
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