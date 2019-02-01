События

20:23 01.02.2019

Володин предложил Совету Европы вернуть взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ

2 мин читать
Володин предложил Совету Европы вернуть взносы за 3 года неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что взносы России в Совет Европы следовало бы вернуть, так как три года российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ, а взносы Москва платила.

"Это около 10 миллиардов рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", - сказал В.Володин в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

Он высказал мнение, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате взноса из-за "порядочности".

Отвечая на вопрос, какие есть механизмы, чтобы вернуть эти деньги, В.Володин сказал: "Диалог ведем. И, надеюсь, что ближайшие переговоры, которые состоятся (а мы их не прекращаем), будут включать в себя обсуждение этой темы".

"Сейчас, так как дискуссия ПАСЕ идет вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос и сказать: давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства", - добавил спикер.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с событиями в Крыму и ситуацией на Донбассе. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

Теги: #пасе #взносы #россия #возврат
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Переговорами по заложникам должны заниматься не политики, а профессионалы – Тандит

У военнопленного украинского моряка Сороки обнаружили повреждение еще одной мышцы руки – адвокат

Более 290 родственников жертв крушения MH17 уже подали в ЕСПЧ иск к РФ и Путину – адвокат

Facebook и Twitter заявили об удалении сотен аккаунтов, связанных с РФ, Венесуэлой и Ираном

Прокуратура через суд добилась возвращения в собственность громады выделенных по "кооперативной схеме" 3 га земли в элитном районе Харькова

Вопрос введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы по иностранным делам

Директор Нацразведки США: напряженность между РФ и Украиной продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

США планируют объявить о приостановке своего участия в ДРСМД 2 февраля

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым", полиция начала поиск похитителей

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляция на приговор Януковичу за госизмену подаваться не будет – генпрокурор

"Батькивщина" удовлетворила заявление председателя Херсонского облсовета о приостановлении членства в партии на время расследования убийства Гандзюк

Даже при наличии оснований для увольнения Аласании это необходимо было рассматривать после выборов – председатель НСЖУ

Порошенко утвердил символику СВР

Фэн-шуй обещает благоприятный год для пальмовой отрасли

В Киеве один из участников перепалки случайно выстрелил в мальчика

Суд арестовал на два месяца без права залога мужчину, расстрелявшего супружескую пару в Николаеве

Верховный суд рассмотрит ходатайство о подсудности дела Рубана-Савченко в понедельник – адвокат

Uber повысит плату за поездки в Нью-Йорке после введения минимальной зарплаты для водителей

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА