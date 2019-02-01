"Батькивщина" удовлетворила заявление председателя Херсонского облсовета о приостановлении членства в партии на время расследования убийства Гандзюк

Президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление председателя Херсонского областного совета, руководителя Херсонской городской организации этой политсилы Владислава Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования активистки Екатерины Гандзюк.

"В соответствии с уставом политической партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" президиум политического совета партии рассмотрел заявление руководителя Херсонской городской организации Владислава Мангера о приостановлении членства в партии. Президиум политсовета удовлетворил заявление Владислава Мангера", - сообщила пресс-служба "Батькивщины" в пятницу.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк.

"Чтобы прекратить спекуляции, считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии "Батькивщина" на время расследования дела Гандзюк. Надеюсь, что следствие четко определит имена заказчиков и исполнителей фактического убийства Екатерины", - написал В.Мангер на своей странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными.

"В то же время наблюдаю как эти заявления начинают направлять на дискредитацию целой партии "Батькивщина" и ее лидера Юлии Тимошенко", - добавил председатель облсовета.

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов выразил надежду, что партии "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" прекратят политическое сотрудничество с членами этих партий из Херсонского областного советов и государственной областной администрации, которые сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери.

По словам В.Гандзюка, с этим подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского областного совета, член партии "Батькивщина" В.Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук. "Эти люди должны исчезнуть с политического горизонта. Они скомпрометированы навсегда", - сказал отец убитой активистки.