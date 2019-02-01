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19:25 01.02.2019

Даже при наличии оснований для увольнения Аласании это необходимо было рассматривать после выборов – председатель НСЖУ

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Даже при наличии оснований для увольнения Аласании это необходимо было рассматривать после выборов – председатель НСЖУ

Ситуация с отставкой председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании ставит под сомнение процедуру, по которой был сформирован наблюдательный совет компании, считает председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Нас беспокоит случившаяся ситуация. Я считаю, что принятие за 2 месяца до выборов решения об отстранении, об отставке председателя правления Общественного (телевидения) без диалога, без общественной дискуссии ставит под сомнение успешность реформы, конструкции формирования наблюдательного совета", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

С.Томиленко прогнозирует, что ситуация с отставкой председателя правления НОТУ З.Аласании пошатнет доверие к Общественному вещанию.

"Даже если есть принципиальные замечания, все равно (нужно – ИФ) отложить сроки рассмотрения кадровых вопросов на срок, который будет после президентских выборов", - сказал глава НСЖУ.

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января девятью голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры", в связи с чем после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

Теги: #реакция #ноту #нсжу
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