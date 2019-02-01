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18:49 01.02.2019

Порошенко утвердил символику СВР

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Порошенко утвердил символику СВР

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №27/2019 об утверждении символики Службы внешней разведки Украины (СВР).

Указом от 1 февраля "О символике Службы внешней разведки Украины" учреждаются эмблема и флаг СВР, утверждаются описание эмблемы СВР, описание и рисунок флага СВР, порядок использования эмблемы и флага СВР.

Согласно указу, эмблемой СВР является равносторонний золотой лилейный крест, поверх которого в центре вписан малый Государственный герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая лента с надписью "Omnia vincit veritas" (лат. "Истина побеждает все").

Флагом СВР утверждено прямоугольное полотнище с пропорциями 2:3 графитово-серого цвета, в центре которого размещено изображение эмблемы Службы.

"Эмблема и флаг СВР являются официальными отличительными символами СВР, что свидетельствуют о принадлежности к СВР", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 24 января П.Порошенко поздравил личный состав и ветеранов СВР со 100-летием со дня образования первого подразделения украинской внешней разведки и профессиональным праздником - Днем внешней разведки Украины.

Теги: #символика #порошенко #свр
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