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18:43 01.02.2019

Фэн-шуй обещает благоприятный год для пальмовой отрасли

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Фэн-шуй обещает благоприятный год для пальмовой отрасли

Новый год, стартующий по Лунному календарю 5 февраля 2019 года, окажется благоприятным для пальмовой отрасли, если верить древней китайской практике фэн-шуй.

Брокерское подразделение малазийского банка CIMB Group Holdings Bhd пригласило на обед мастера фэн-шуй Кенни Ху для обсуждения перспектив экономики страны в преддверии наступления года Свиньи.

В ходе встречи мастер заявил, что в предстоящем году процветать будут отрасли, связанные с выращиванием деревьев, включая пальмы и каучуковые деревья.

Приглашение мастеров фэн-шуй для консультаций по инвестициям является обычной практикой для азиатских компаний.

Пальмовой отрасли, столкнувшейся в прошлом году со снижением цен на масло, будет несложно поверить в то, что фэн-шуй на ее стороне, пишет агентство Bloomberg.

Теги: #малайзия #прогноз
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