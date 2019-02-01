События

18:39 01.02.2019

В Киеве один из участников перепалки случайно выстрелил в мальчика

1 мин читать
В Киеве один из участников перепалки случайно выстрелил в мальчика

В Деснянском районе Киева в пятницу между тремя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них хотел выстрелить в оппонента, однако попал в лицо оказавшемуся неподалеку мальчику.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что возле магазина на ул.Шолом-Алейхема неизвестный ранил ребенка.

К прибывшим на место вызова полицейским обратились двое мужчин, с которыми конфликтовал стрелявший. По их словам, злоумышленник начал на улице с ними ссориться, а затем достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка, после чего скрылся.

Раненного мальчика госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Во время отработки территории полицейские задержали подозреваемого и доставили его в управление полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях сообщают, что неизвестный попал мальчику в глаз, по предварительным данным, резиновой пулей.

Теги: #киев #выстрел #ранение #полиция
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Открыто производство по факту обрушения коллектора в Бердянске, оставившего без воды большую часть города

Сообщение о взрывчатке в киевском медучреждении оказалось ложным, полиция ищет женщину-лжеминера

"JTI Украина" заявляет о необоснованном изъятии полицией автомобиля и продукции компании почти на 6,5 млн грн

Первый этап конкурса на проект Мемориального центра "Бабий Яр" в Киеве прошли 10 претендентов из 7 стран

Полиция установила заказчика нападения на офицера уголовного розыска в Харькове - Аброськин

Турсбор для иностранных туристов в Киеве составит 1%, для внутренних – 0,4% МЗП

Ранее судимый мужчина задержан во время продажи боеприпасов – полиция Луганской области

В Киеве сообщили о минировании медучреждения

В салоне автомобиля неподалеку Кременчуга полицейские обнаружили тело местного частного предпринимателя

1 февраля частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе - КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко утвердил символику СВР

Фэн-шуй обещает благоприятный год для пальмовой отрасли

Суд арестовал на два месяца без права залога мужчину, расстрелявшего супружескую пару в Николаеве

Верховный суд рассмотрит ходатайство о подсудности дела Рубана-Савченко в понедельник – адвокат

Uber повысит плату за поездки в Нью-Йорке после введения минимальной зарплаты для водителей

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил

Грузовое судно с украинцами - членами экипажа, затонувшее у берегов Турции, не перевозило уголь с оккупированных территорий – Климкин

Турция предоставит "серьезную помощь" ВСУ – Климкин

Вопросы набсовета НОТУ к Аласании должны быть озвучены и вынесены на общественное обсуждение - Климкин

Прокуратура намерена добиваться реального наказания для участника захвата Харьковской обладминистрация в марте 2014 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА