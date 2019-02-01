В Киеве один из участников перепалки случайно выстрелил в мальчика

В Деснянском районе Киева в пятницу между тремя мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого один из них хотел выстрелить в оппонента, однако попал в лицо оказавшемуся неподалеку мальчику.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что возле магазина на ул.Шолом-Алейхема неизвестный ранил ребенка.

К прибывшим на место вызова полицейским обратились двое мужчин, с которыми конфликтовал стрелявший. По их словам, злоумышленник начал на улице с ними ссориться, а затем достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка, после чего скрылся.

Раненного мальчика госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Во время отработки территории полицейские задержали подозреваемого и доставили его в управление полиции для установления всех обстоятельств инцидента.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В соцсетях сообщают, что неизвестный попал мальчику в глаз, по предварительным данным, резиновой пулей.