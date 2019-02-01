Верховный суд рассмотрит ходатайство о подсудности дела Рубана-Савченко в понедельник – адвокат

Верховный суд 4 февраля рассмотрит ходатайство прокуратуры о подсудности дела бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и депутата Верховной Рады Надежды Савченко, сообщил адвокат В. Рубана Валентин Рыбин.

Кроме того, по его информации, подготовительное судебное заседание по делу назначено на 6 февраля в Славянске Донецкой области.

"На понедельник ВС назначил рассмотрение ходатайства о подсудности, а на среду приглашают в Славянск на подготовительное с/з", - написал В.Рыбин на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Накануне В.Рыбин сообщил, что прокуратура подала ходатайство в Верховный суд Украины о передаче дела депутата Верховной Рады Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана из Славянска в Чернигов.

"Итак, обвинительный акт Владимира Рубана и Надежды Савченко, едва успев приехать в Славянск, может выехать в Чернигов! По крайней мере так хотят прокуроры, которые подали сегодня ходатайство в ВС об определении подсудности дела", - написал адвокат на своей странице в соцсети Фейсбук 31 февраля.

В.Рыбин также отметил, что будет просить суд о том, чтобы дело его подзащитного рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

Как сообщалось, В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.