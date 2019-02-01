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18:34 01.02.2019

Суд арестовал на два месяца без права залога мужчину, расстрелявшего супружескую пару в Николаеве

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Суд арестовал на два месяца без права залога мужчину, расстрелявшего супружескую пару в Николаеве

Центральный районный суд Николаева в пятницу принял решение о взятии под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога мужчину, который 30 января смертельно ранил из огнестрельного оружия супружескую пару.

"Суд … избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме того, врио начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Иван Выговский инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов в деле погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Как сообщалось, 30 января днем в Ингульском районе Николаева у здания Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, жителей Одессы, после чего был задержан сотрудником полиции на месте преступления. Женщина погибла на месте, мужчина - в карете "скорой помощи".

Задержанный, 1966 г.р., был ответчиком по делу по долговым обязательствам между ним и жертвами, рассматривавшимся в тот день. Суд вынес решение в пользу супругов, после чего злоумышленник на улице у здания суда достал из машины огнестрельное оружие и произвел в них несколько выстрелов. Стрелявшего задержал проезжавший мимо работник Ингульского отдела полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по п.1, 5, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщил член коллегии МВД Украины, народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, задержанный мужчина был должен жертвам $40 тыс., которые он одолжил у них в 2008 году, и проценты по ним. По данным СМИ, сумма вместе с процентами, которую решением суда злоумышленник должен был выплатить жертвам, составляла $60 тыс.

Теги: #расстрел #арест #николаев #суд #убийство
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Интерфакс-Украина
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