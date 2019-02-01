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18:31 01.02.2019

Uber повысит плату за поездки в Нью-Йорке после введения минимальной зарплаты для водителей

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Uber повысит плату за поездки в Нью-Йорке после введения минимальной зарплаты для водителей

Сервис по заказу такси Uber Technologies с 1 февраля повысит тарифы на поездки в Нью-Йорке после вступления в силу новых правил, согласно которым водители компании будут получать гарантированную минимальную оплату труда.

Размер увеличения тарифов не сообщается, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщалось, по новым правилам минимальная оплата труда водителей составит $17,22 в час после вычета расходов. Ожидается, что в среднем мера повысит доходы таксистов на 23%, или на $9,6 тыс. в год.

Кроме того, власти Нью-Йорка обязали Uber оплачивать водителям обратные поездки после того, как они отвозят пассажиров за пределы города. Как следствие, компания будет брать дополнительную плату с клиентов, которые едут из Нью-Йорка в пригороды.

Также жители большей части Манхэттена будут дополнительно оплачивать введенный властями сбор на устранение дорожных пробок, который составит $2,75 за поездку. Это решение властей в настоящий момент обжалуется в суде.

Теги: #такси #сша #нью_йорк #uber #тариф #водитель #зарплата
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