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18:15 01.02.2019

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил

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Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил

Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу, 1 февраля, в период с 00.00 до 18.00, раненых и погибших в результате обстрелов нет.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

В ходе обстрелов боевики один раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Боевики обстреляли позиции украинских защитников в районе с.Павлополь Волновахского района Донецкой области из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции у хутора Вольный на окраине поселка Золотое-4 были обстреляны из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сводке.

Теги: #оос #боевики #обстрел
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Интерфакс-Украина
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