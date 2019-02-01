Грузовое судно с украинцами - членами экипажа, затонувшее у берегов Турции, не перевозило уголь с оккупированных территорий – Климкин

Грузовое судно, затонувшее в начале января возле берегов Турции с украинскими моряками на борту, не перевозило уголь с оккупированных территорий, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас у нас есть официальный ответ от наших турецких друзей, что на этом судне не было угля с оккупированных территорий, но у нас есть объективная информация, что Россия пытается экспортировать уголь, которое происходит с оккупированных территорий. Будем работать над тем, чтобы совместно этому препятствовать", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

По его словам, Украина и Турция обсудили однозначность запрета на доступ турецких судов на территорию оккупированного Крыма.

"У нас также был разговор о том, чтобы все турецкие компании, судовладельцы однозначно придерживались запрета на доступ на временно оккупированную территорию Крыма", - добавил министр.

Как сообщалось, 7 января в Черном море во время шторма в 80 км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (Ростовская обл., РФ) в порт Самсун (Турция).

Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Остальные украинцы были доставлены в разные больницы г.Самсун.