События

18:07 01.02.2019

Грузовое судно с украинцами - членами экипажа, затонувшее у берегов Турции, не перевозило уголь с оккупированных территорий – Климкин

1 мин читать
Грузовое судно с украинцами - членами экипажа, затонувшее у берегов Турции, не перевозило уголь с оккупированных территорий – Климкин

Грузовое судно, затонувшее в начале января возле берегов Турции с украинскими моряками на борту, не перевозило уголь с оккупированных территорий, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Сейчас у нас есть официальный ответ от наших турецких друзей, что на этом судне не было угля с оккупированных территорий, но у нас есть объективная информация, что Россия пытается экспортировать уголь, которое происходит с оккупированных территорий. Будем работать над тем, чтобы совместно этому препятствовать", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

По его словам, Украина и Турция обсудили однозначность запрета на доступ турецких судов на территорию оккупированного Крыма.

"У нас также был разговор о том, чтобы все турецкие компании, судовладельцы однозначно придерживались запрета на доступ на временно оккупированную территорию Крыма", - добавил министр.

Как сообщалось, 7 января в Черном море во время шторма в 80 км от турецкого побережья затонуло грузовое судно класса "река-море" "Volgo-Balt 214". По данным "Дейли сабах", судно под панамским флагом перевозило уголь из порта Азов (Ростовская обл., РФ) в порт Самсун (Турция).

Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины. В результате крушения погибли четверо граждан Украины. Остальные украинцы были доставлены в разные больницы г.Самсун.

Теги: #судно #турция #уголь #климкин
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Турция предоставит "серьезную помощь" ВСУ – Климкин

Вопросы набсовета НОТУ к Аласании должны быть озвучены и вынесены на общественное обсуждение - Климкин

Климкин призывает международных партнеров к давлению на РФ для обеспечения Павла Гриба необходимым лечением

Блокирование РФ украинских судов и помощь Приазовью обсудили с руководством Мариупольского порта главы МИД Украины, Чехии и Дании

Климкин о предложениях Сайдика: Никакого принципиально нового плана нет

Главы МИД Украины и Чехии прибыли в Днепр, а затем вместе с датским коллегой отправятся в Мариуполь

Капитан судна "Норд" Горбенко пропал без вести, утверждает адвокат

Турецкая армия провела операцию против курдских формирований в Сирии в воскресенье

Среди пострадавших от торнадо в Турции украинцев нет

С усыпальницы Роксоланы в Стамбуле убрали надпись о ее "российском" происхождении

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко утвердил символику СВР

Фэн-шуй обещает благоприятный год для пальмовой отрасли

В Киеве один из участников перепалки случайно выстрелил в мальчика

Суд арестовал на два месяца без права залога мужчину, расстрелявшего супружескую пару в Николаеве

Верховный суд рассмотрит ходатайство о подсудности дела Рубана-Савченко в понедельник – адвокат

Uber повысит плату за поездки в Нью-Йорке после введения минимальной зарплаты для водителей

Боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил

Прокуратура намерена добиваться реального наказания для участника захвата Харьковской обладминистрация в марте 2014 года

Порошенко поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание – АП в ответ на решение набсовета НОТУ

Глава МинВОТ раскритиковал "план для Украины" Сайдика

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА