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17:55 01.02.2019

Турция предоставит "серьезную помощь" ВСУ – Климкин

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Турция предоставит "серьезную помощь" ВСУ – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал предоставление Турцией помощи Вооруженным силам Украины.

"Наши турецкие друзья будут предоставлять специальную помощь нашим Вооруженным силам. Речь идет о серьезной помощи в ближайшие годы. Мы об этом разговариваем. О серьезных суммах, серьезных направлениях, о десятках миллионов долларов", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

Глава МИД отказался уточнить, о какой именно помощи идет речь.

"Я не буду говорить об отдельных вооруженных системах, об отдельных договоренностях, о совместной разработке, но я считаю, что весь наш сектор ВТС, как и турецкий, должны стремиться к синергии", - отметил П.Климкин.

Теги: #всу #турция #климкин
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