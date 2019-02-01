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17:48 01.02.2019

Вопросы набсовета НОТУ к Аласании должны быть озвучены и вынесены на общественное обсуждение - Климкин

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Вопросы набсовета НОТУ к Аласании должны быть озвучены и вынесены на общественное обсуждение - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за вынесение на общественное обсуждение претензий наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) к председателю правления Зурабу Аласании.

"Я не знаю, какие у Наблюдательного совета вопроса к Зурабу, но они должны, по меньшей мере, быть озвучены. А также стать предметом общественного обсуждения, как, собственно, и должно быть при "общественном" вещании", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

При этом он подверг критике тот факт, что голосование набсовета за расторжение контракта с З.Аласанией произошло в преддверии президентских выборов в стране. "Подобная ситуация за два месяца до выборов - это, простите, на голову не налазит", - написал министр.

По его словам, он знает З.Аласанию "как классного журналиста и настоящего патриота". "У нас случались дружественные дискуссии… Наши мысли могли расходиться, но разговор всегда был дружественным и с большим уважением к позиции собеседника", - написал П.Климкин.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

Теги: #аласания #ноту #климкин
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