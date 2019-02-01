Прокуратура намерена добиваться реального наказания для участника захвата Харьковской обладминистрация в марте 2014 года

Прокуратура обжалует условный приговор, вынесенный Киевским районным судом Харькова участнику захвата здания областной государственной администрации, который произошел 1 марта 2014 года.

"Мы будем подавать апелляцию и требовать реального наказания", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Собеседник агентства сообщил, что это второе рассмотрение дела в суде первой инстанции.

"Это дело уже рассматривалось судом. Суд первой инстанции приговорил к реальному наказанию - 5 годам лишения свободы, апелляционный суд оставил этот приговор в силе. Но в кассации приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ранее, 28 января, судья Киевского райсуда Харькова Наталья Бородина признала обвиняемого в захвате Харьковской облгосадминистрации в марте 2014 года виновным в массовых беспорядках (ч.1 ст.294 УК Украины) и приговорила его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.