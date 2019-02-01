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17:15 01.02.2019

Порошенко поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание – АП в ответ на решение набсовета НОТУ

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Порошенко поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание – АП в ответ на решение набсовета НОТУ

Президент Украины Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание. Так в пресс-службе администрации президента прокомментировали решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о досрочном расторжении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией.

"Создание независимого общественного вещания было и остается огромной ценностью для Украины. Общественное является общим достижением власти и гражданского общества и всегда поддерживалось и будет поддерживаться президентом", - говорится в комментарии пресс-службы администрации президента на соответствующий запрос издания "Детектор медиа".

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

Ряд независимых журналистов выступили в пятницу с заявлением, что считают действия набсовета НОТУ прямым проявлением цензуры, решение - политическим и принятым в угоду власти.

Теги: #порошенко #ноту #аласания
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