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16:44 01.02.2019

Территориальные органы Госпродпотребслужбы Украины перейдут на электронный документооборот за полгода

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Территориальные органы Госпродпотребслужбы Украины перейдут на электронный документооборот за полгода

Территориальные органы Госпродпотребслужбы перейдут на электронный документооборот за полгода, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, на данный момент центральный аппарат Госпродпотребслужбы передает территориальным управлениям и службам техническое оборудование и лицензии для электронного делопроизводства. Территориальные органы Госпродпотребслужбы должны отработать систему электронного документооборота в тестовом режиме за первый квартал-2019 и полностью запустить ее к июлю-2019.

По данным пресс-службы, Госпродпотребслужба параллельно работает над интеграцией данной электронной системы с системой электронного взаимодействия центральных органов исполнительной власти.

Система электронного документооборота в центральном аппарате Госпродпотребслужбы работает с марта 2017 года.

Теги: #электронный_документ #госпродпотребслужба
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