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16:36 01.02.2019

Открыто производство по факту обрушения коллектора в Бердянске, оставившего без воды большую часть города

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Открыто производство по факту обрушения коллектора в Бердянске, оставившего без воды большую часть города

Полиция возбудила уголовное производство по факту служебной халатности (ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины), ставшей причиной масштабной аварии центрального канализационного коллектора в Бердянске (Запорожская обл.), в результате чего большая часть города шестой день находится без водоснабжения.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Запорожской области, следователи Бердянского отдела полиции устанавливают лица, допустившие аварию на коллекторе, который транспортирует 80% стоков города. Авария произошла в ночь с 27 на 28 января в районе Мелитопольского шоссе.

По информации полиции, в результате обрушения коллектора были остановлены насосные станции, в результате стало невозможным движение стоков большей части Бердянска. Приостановлена подача воды в шести микрорайонах города (Лисках, Слободке, Колонии, Курорте, Косе, а также в центральной части Бердянска). Также остановлена работа ряда школ и детских садов.

На данный момент организован подвоз технической и питьевой воды для населения . Участие в оказании помощи жителям Бердянска принимают ГСЧС в Запорожской области, Нацгвардия, местный водоканал, предприятия и частные организации города. Также руководство Главного управления Нацполиции в Запорожской области приняло решение о предоставлении помощи местным жителям.

Ведется досудебное следствие.

По информации прокуратуры Бердянска, устанавливаются должностные лица, причастные к замене коллектора на Мелитопольском шоссе в 2002 году. Также будет проведена экспертиза участков обрушенного коллектора, которая позволит определить качество труб, уложенных 17 лет назад. Следствие подозревает, что при ремонте коллектора укладывались бывшие в употреблении трубы.

Коммунальные службы города в круглосуточном режиме пытаются возобновить водоснабжение в городе.

По данным СМИ Бердянска, утром 1 февраля по обводной ветке была запущена перекачка стоков с нижней части с города. Однако коллектор продолжил разрушаться уже в новых местах, В ряде районов появились новые провалы, начали проседать плиты. Таким образом, возобновить водоснабжение в Бердянске пока не удается.

Теги: #обрушение #бердянск #полиция #коллектор
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