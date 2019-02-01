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16:25 01.02.2019

В Украине объявлен конкурс на проекты по национально-патриотическому воспитанию

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В Украине объявлен конкурс на проекты по национально-патриотическому воспитанию

Министерство молодежи и спорта Украины объявило конкурс проектов национально-патриотического воспитания, разработанных институтами гражданского общества, которые будут реализованы в 2020 году при финподдержке государства.

"Все желающие могут подать заявки и получить государственное финансирование на мероприятия, которые связаны с национально-патриотическим воспитанием", - сказал государственный секретарь Минспорта Олег Немчинов на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Данный конкурс объявляется целью комплексного развития национально-патриотического воспитания и оказания поддержки общественным объединениям со стороны государства.

По условиям, конкурсные предложения подаются на решение таких приоритетных задач: формирование ценностных ориентиров и утверждение национально-патриотического сознания детей и молодежи, популяризация национальной духовно-культурного наследия, повышение уровня знаний о выдающихся личностях Украины.

Данные проекты должны быть всеукраинского масштаба и покрывать не менее 14 областей Украины.

Конкурсные предложения будут приниматься до 14 марта.

Максимальная сумма финансовой поддержки одного проекта за счет средств госбюджета не превышает 500 тыс. грн.

Согласно положению о данном конкурсе, институт гражданского общества, который будет признан победителем, должен принять участие в софинансировании реализации проекта в размере не менее 15% необходимого объема финансирования.

По словам организаторов, конкурс будет завершен в течение 15 дней после утверждения госбюджета на 2020 год.

Теги: #патриотизм #конкурс #украина #министерство_молодежи_и_спорта #воспитание
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