События

16:01 01.02.2019

Голосование набсовета НОТУ за увольнение Аласании является проявлением цензуры и опасным прецедентом – заявление журналистов

2 мин читать
Голосование набсовета НОТУ за увольнение Аласании является проявлением цензуры и опасным прецедентом – заявление журналистов

Ряд независимых журналистов заявляют, что считают действия Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), проголосовавшем в четверг за расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией, прямым проявлением цензуры и чрезвычайно опасным прецедентом для страны.

Текст соответствующего заявления, подписанного 48 журналистами, опубликовала на своей странице в соцсети Facebook автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая. Также среди подписантов - руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, шеф-редактор антикоррупционной программы "Наши деньги" Денис Бигус, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Увольнение З.Аласании 31 января 2019 года было осуществлено непрозрачным, тайным голосованием с очевидным нарушением процедуры, духа закона об общественном вещании, функций независимого Наблюдательного совета и здравого смысла. Оно является неприемлемым", - говорится в заявлении.

Также авторы документа отмечают, что обнародованная часть претензий к З.Аласании "не оставляет сомнений в том, что это решение является политическим и было принято в угоду власти". "Никакие ошибки, которые мог допускать Аласания и его команда в работе, не оправдывают его увольнение в горячую и ответственную политическую пору, за 2 месяца до президентских выборов. Мы считаем голосование Наблюдательного совета отвратительным проявлением трусости и подхалимства", - заявляют журналисты.

В заявлении содержится требование немедленной отмены результатов голосования и отставки нынешнего состава набсовета НОТУ, "который своими действиями поставил под угрозу реформу общественного вещания в стране и создал опасный прецедент увольнения руководителя независимой институции по политическим мотивам".

Также, в связи с возникшими вызовами, журналисты заявляют о создании неформального сообщества независимых журналистов под названием Инициатива "34" – по номеру статьи Конституции Украины, гарантирующей право на свободу мысли и слова. "В новое объединение входят независимые журналисты, в частности, участники известного движения "Стоп Цензуре", и имеет целью противодействовать тем же вызовам, которые были актуальны для медиа-сообщества при президентстве Януковича, когда было образовано движение "Стоп Цензуре", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".

Теги: #ноту #набсовет #журналисты #аласания #голосование
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание – АП в ответ на решение набсовета НОТУ

Арьев поддерживает увольнение Аласании, но "момент выбран очень неудачный"

Профсоюз НОТУ назвал факты злоупотребления Аласании

Член набсовета НОТУ предложил переголосовать вопрос расторжения контракта с Аласанией на открытом заседании

И.Геращенко считает "ошибочным" решение об отставке Аласании с поста главы НОТУ

Исполнять обязанности главы НОТУ вместо отстраненного Аласании будет член правления Чернотицкий – СМИ

Парламент Великобритании не приняли поправку с тем, чтобы отложить Brexit

В ОБСЕ обещают следить за расследованием дела о нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве

Девять подозреваемых в нападении на журналистов "Стоп коррупции" в Киеве уже дают показания

В Киеве напали на журналистов, полиция объявила план "Перехват"

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МинВОТ раскритиковал "план для Украины" Сайдика

Территориальные органы Госпродпотребслужбы Украины перейдут на электронный документооборот за полгода

Открыто производство по факту обрушения коллектора в Бердянске, оставившего без воды большую часть города

В Украине объявлен конкурс на проекты по национально-патриотическому воспитанию

Франция выделила Украине грант EUR560 тыс. на строительство пилотной energy storage

Денисова просит Москалькову во время ее визита к украинским военнопленным морякам проверить состояние их содержания в СИЗО

Минкультуры надеется, что УПЦ (МП) выполнит нормы закона о переименовании

Киевлянин, грабивший кредитные учреждения в масках "Человека-паука" и "Бэтмена", получил 7 лет заключения

Сообщение о взрывчатке в киевском медучреждении оказалось ложным, полиция ищет женщину-лжеминера

Google с 4 февраля закроет возможность создавать новые страницы в Google+ и полностью закроет соцсеть со 2 апреля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА