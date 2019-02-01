Голосование набсовета НОТУ за увольнение Аласании является проявлением цензуры и опасным прецедентом – заявление журналистов

Ряд независимых журналистов заявляют, что считают действия Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), проголосовавшем в четверг за расторжение контракта с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией, прямым проявлением цензуры и чрезвычайно опасным прецедентом для страны.

Текст соответствующего заявления, подписанного 48 журналистами, опубликовала на своей странице в соцсети Facebook автор и ведущая программы "Схемы" Наталья Седлецкая. Также среди подписантов - руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, шеф-редактор антикоррупционной программы "Наши деньги" Денис Бигус, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Увольнение З.Аласании 31 января 2019 года было осуществлено непрозрачным, тайным голосованием с очевидным нарушением процедуры, духа закона об общественном вещании, функций независимого Наблюдательного совета и здравого смысла. Оно является неприемлемым", - говорится в заявлении.

Также авторы документа отмечают, что обнародованная часть претензий к З.Аласании "не оставляет сомнений в том, что это решение является политическим и было принято в угоду власти". "Никакие ошибки, которые мог допускать Аласания и его команда в работе, не оправдывают его увольнение в горячую и ответственную политическую пору, за 2 месяца до президентских выборов. Мы считаем голосование Наблюдательного совета отвратительным проявлением трусости и подхалимства", - заявляют журналисты.

В заявлении содержится требование немедленной отмены результатов голосования и отставки нынешнего состава набсовета НОТУ, "который своими действиями поставил под угрозу реформу общественного вещания в стране и создал опасный прецедент увольнения руководителя независимой институции по политическим мотивам".

Также, в связи с возникшими вызовами, журналисты заявляют о создании неформального сообщества независимых журналистов под названием Инициатива "34" – по номеру статьи Конституции Украины, гарантирующей право на свободу мысли и слова. "В новое объединение входят независимые журналисты, в частности, участники известного движения "Стоп Цензуре", и имеет целью противодействовать тем же вызовам, которые были актуальны для медиа-сообщества при президентстве Януковича, когда было образовано движение "Стоп Цензуре", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, набсовет НОТУ в четверг девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с З.Аласанией, о чем сообщила член набсовета Светлана Остапа. Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем подтвердил эту информацию, отметив, что "причины пока не известны, юридическая обоснованность – также".

З.Аласания заявил, что вопрос его отставки в повестке дня набсовета не стоял, и причины такого решения ему неизвестны. По его словам, при принятии этого решения были "нарушены все процедуры" и в связи с этим после обнародования причин "судебная борьба возможна и даже обязательна".