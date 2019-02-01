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15:18 01.02.2019

Сообщение о взрывчатке в киевском медучреждении оказалось ложным, полиция ищет женщину-лжеминера

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Сообщение о взрывчатке в киевском медучреждении оказалось ложным, полиция ищет женщину-лжеминера

Правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов в здании медицинского учреждения на ул.Кондратюка в Оболонском районе Киева.

"В настоящее время проверка медицинского учреждения и прилегающей к нему территории завершена: никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. Больница работает в штатном режиме", - сообщает отдел коммуникации полиции.Киева в пятницу.

Отмечается, что на время осмотра здания проводилась частичная эвакуация людей.

Правоохранители устанавливают женщину, которая дала ложное сообщение о минировании.

Начато уголовное производство по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан (ст. 259 Уголовного кодекса Украины). За совершение такого правонарушения предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

Ранее в этот день в 9:00 утра по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в медучреждении на ул.Кондратюка в Оболонском районе столицы заложена взрывчатка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и врачи.

Теги: #лжеминирование #полиция #заминирование
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