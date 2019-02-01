Рассмотрение апелляции по делу Кернеса перенесено на 15 февраля

Полтавский апелляционный суд в пятницу удовлетворил ходатайство адвоката Александра Гунченко о применении мер безопасности к обвиняемым городскому голове Харькова Геннадию Кернесу, его охранникам Виталию Блиннику и Евгению Смицкому, а также их адвокатам во время судебных заседаний.

"Коллегия судей определила: ходатайство адвоката Гунченко Александра Вадимовича удовлетворить, применить меры безопасности к обвиняемым Кернесу, Смицкому, Блиннику и их защитникам... на время пересмотра в апелляционном порядке уголовного производства и обеспечить их охрану во время нахождения в судебном заседании в помещении Полтавского апелляционного суда, а также во время следования для участия в судебном заседании из Харькова в Полтаву и в обратном направлении", - огласил решение коллегии председательствующий Владимир Костенко.

А.Гунченко, мотивируя свое ходатайство, отметил, что определение об обеспечении охраны участников процесса было принято Киевским райсудом Полтавы 18 мая 2015 года, и оно действует до принятия окончательного решения по делу.

"На сегодняшний день определение суда в силе, его никто не отменил и не обжаловал. Тем не менее, по неизвестным причинам охрана снята. Нас ни по дороге в Полтаву, ни здесь, в суде, ни по дороге обратно в Харьков никто не сопровождает, кроме так называемых активистов, которые, как мы полагаем, представляют для нас определенную угрозу", - сказал А.Гунченко.

Он также указал, что из-за угрозы со стороны радикально настроенных активистов обвиняемые и их защитники не смогут присутствовать на судебном заседании, если им не будет обеспечена охрана.

Прокурор Александр Ганнилов не возражал против предоставления охраны, если защита предоставит доказательства существования угрозы.

Представитель потерпевшего Татьяна Зелькина расценила ходатайство А.Гунченко как способ затягивания дела.

Суд удовлетворил ходатайство А.Гунченко, но огласил только резолютивную часть. Полный текст будет объявлен 5 февраля.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора А.Ганнилова о доставке Г.Кернеса в суд путем привода. По мнению гособвинителя, Г.Кернес в очередной раз не явился на заседание суда без уважительной причины и не уведомил суд о причинах своей неявки.

"Коллегия, посовещавшись на месте, определила: отказать в удовлетворении ходатайства прокурора Ганнилова о применении привода к Геннадию Кернесу, на данный момент не видим оснований для его применения с учетом наличия ходатайства защитника Гунченко о применении мер безопасности, которое было удовлетворено", - огласил решение суда В.Костенко.

Следующее заседание назначено на 15 февраля.

Суд не может приступить к рассмотрению апелляции с конца августа 2018 года. Заседания неоднократно откладывались и переносились в связи с реформированием апелляционного суда, неявкой Г.Кернеса и других обвиняемых, а также рассмотрением в Верховном суде Украины ходатайств защиты о смене подсудности по делу.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Г.Кернеса и его охранников В.Блинника и Е.Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.