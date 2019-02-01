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15:08 01.02.2019

Google с 4 февраля закроет возможность создавать новые страницы в Google+ и полностью закроет соцсеть со 2 апреля

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Google с 4 февраля закроет возможность создавать новые страницы в Google+ и полностью закроет соцсеть со 2 апреля

Компания Google со 2 апреля 2019 года закроет свою социальную сеть Google+ в связи с низкой популярностью сервиса среди пользователей.

"Это решение было принято, так как сервис оказался недостаточно популярным и не соответствовал ожиданиям пользователей… 2 апреля ваш аккаунт Google+ и все созданные вами +страницы перестанут работать, и мы начнем удалять все данные в них. Ваши фотографии и видео из архивного альбома Google+ и с +страниц также будут удалены", - сообщается на базовой странице сервиса.

Пользователи могут скачать и сохранить весь свой контент, а резервные копии фотографий и видео, сохраненные в Google Фото, не будут удалены.

В Google отмечают, что удаление контента из аккаунтов обычных пользователей в Google+, страниц и архивных альбомов займет несколько месяцев, и в течение этого времени некоторые данные еще будут доступны.

В то же время уже с 4 февраля в Google+ нельзя будет создавать профили, страницы, сообщества и мероприятия.

Для модераторов сообществ в Google+ добавили возможность скачать и сохранить нужные данные сообщества, в том числе с начала марта можно будет скачать дополнительные данные, такие как содержимое, фотографии и информацию об авторе для всех записей в открытом сообществе.

Кнопка "Вход с Google+" на различных сайтах и в приложениях также перестанет работать в ближайшие недели, но в некоторых случаях вместо нее появится кнопка входа с аккаунтом Google, которая будет работать аналогичным образом.

Социальная сеть Google+ была запущена в 2011 году.

Теги: #соцсеть #закрытие #google
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